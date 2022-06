Braga cria habitação de transição para trabalhar competências dos sem-abrigo

Braga vai disponibilizar uma habitação de transição para as pessoas em situação de sem-abrigo, através de um programa que visa a melhoria das competências pessoais, sociais e profissionais daquela população, foi ontem anunciado.

Em comunicado, o município explica que aquela habitação será utilizada em regime de residência partilhada e destina-se a promover o acesso ao alojamento e às condições que permitem o treino e exercício de autonomia, com vista à integração social dos residentes.

A solução vai ser implementada ao abrigo de um protocolo de colaboração entre a Câmara e a empresa municipal de habitação BragaHabit, aprovado na segunda-feira.

Contará com colaboração das várias organizações sociais da cidade de Braga que atuam neste domínio.

No comunicado, a Câmara sublinha que, para além das respostas de apoio habitacional enquadradas no Regulamento de Apoio à Habitação do Município de Braga, a BragaHabit tem vindo a protocolar com outros serviços e instituições de apoio respostas habitacionais alternativas que garantam um acompanhamento "de grande proximidade" das pessoas em situação de vulnerabilidade social e habitacional.