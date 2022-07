Homem de 51 anos detido no Funchal pela posse de 43 doses de haxixe e heroína

O Comando Regional da PSP Madeira enviou um comunicado, esta tarde, a informar da detenção, em flagrante delito, no passado domingo de um cidadão do sexo masculino, com idade de 51 anos, natural e residente no concelho do Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção foi levada a efeito pela Divisão Policial do Funchal e ocorreu na sequência de acções de fiscalização/rusga na baixa da cidade do Funchal – Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, "tendo o suspeito sido interceptado na posse de 17 doses individuais de estupefaciente denominado por “Haxixe”, 26 doses individuais de estupefaciente denominado por “Heroína” e 345 euros em numerário, o qual se pressupõe proveniente da actividade ilícita de tráfico".

A PSP informa ainda que ao cidadão detido foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, após apresentação às autoridades judiciárias, aguardando os termos do processo em liberdade.