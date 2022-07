“O mar é um pilar fundamental da sustentabilidade do planeta”, diz Teófilo Cunha

“O mar é um pilar fundamental da sustentabilidade do planeta” e “sem um mar são, teremos muitos problemas no nosso planeta”, alertou hoje o secretário regional de Mar e Pescas.

Teófilo Cunha falava perante a um grupo de jovens em formação, destacados na Direcção Regional do Mar (DRMar) e integrados no projecto 'Brigadas do Oceano', que é instituído pela segunda-vez este ano.

Esta iniciativa tem como objectivo educar os jovens para a preservação da biodiversidade dos oceanos e para a necessidade de repensar o consumo.

Durante um mês, o grupo de dez jovens irá ser sensibilizado para uma maior "consciência azul", atitudes assertivas em relação ao lixo marinho, conhecer a biodiversidade do mar da Madeira e o gosto por actividades e profissões ligadas ao mar. Em parceria com o SANAS, os jovens serão acompanhados por técnicos da DRMar em acções práticas nas praias.

“Estes jovens são também importantes para transmitirem aos familiares e amigos alguns dos conhecimentos que vão adquirir”, realçou o governante com a tutela do Mar e Pescas. “Vão receber conhecimentos em segurança e é importante que saiba que devemos ir ao mar de forma segura, para praias vigiadas”. acrescentou.

Estes jovens vão ainda fazer o registo do avistamento de águas-vivas, medusas e alforrecas, no âmbito do projecto 'GelAvista'. Através do SANAS os jovens vão receber igualemente conhecimentos na área da segurança, técnicas de salvamento e observação de risco no mar.

Na abertura do projecto, a directora regional do Mar, Mafalda Freitas, abordou o tema 'O mar da Madeira: conhecer, preservar, e valorizar o nosso maior recurso'.

O director de serviços de Monitorização, Estudos e Investigação do Mar, João Delgado, fez, por seu turno, um breve resumo histórico da actividade piscatória regional.