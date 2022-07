Exército britânico avança com inquérito a violação de contas no YouTube e Twitter

Um inquérito foi aberto depois de terem sido violadas as contas do Exército britânico na rede social Twitter e na plataforma de vídeos YouTube, anunciou hoje o Ministério da Defesa.

"O Exército leva a segurança da informação muito a sério e estamos em vias de resolver o problema", indicou o ministério na rede social Twitter.

Na conta do YouTube do Exército britânico surgiram vídeos sobre a criptomoeda e imagens do magnata Elon Musk, patrão da Tesla, enquanto na conta do Twitter apareceram mensagens que pareciam ligadas a NFT, um formato numérico que permite associar qualquer objeto virtual, seja imagem, vídeo, fotografia, animação ou música.

Na rede Twitter, o Exército pediu desculpas pela "interrupção temporária" dos seus conteúdos e anunciou a retoma do serviço normal da sua conta.