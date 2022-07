Montenegro contra referendo à regionalização em 2024

Numa segunda parte do discurso de encerramento do congresso, Luís Montenegro abordou sete áreas prioritárias para o PSD.

Desde logo a emergência social e a reforma sa Saúde. “O governo é responsável pela situação de degradação do SNS. Saúde que é reflexo da incapacidade do governo nos últimos anos". Por isso, defende o aproveitamento da capacidade privada para dar resposta a todos os portuguesas.

Menos impostos, com benefício para os mais jovens com a criação de um escalão do IRS de 15% para jovens até aos 35 anos, é outra proposta.

Manter os "talentos" em Portugal e garantir ensino pré-escolar a todas as crianças, foram outras propostas,

Implementação de um programa nacional de atracção e integração de imigrantes, face ao problema “estrutural” de falta de pessoas é outra prioridade do líder do PSD.

Um pacto sobre a transição digital e ambiental é a sexta prioridade.

Mais polémica é a sexta, a descentralização e um eventual referendo à regionalização.

“O processo de descentralização tem sido um logro e a responsabilidade tem sido do governo", afirmou Luís Montenegro que no entanto não concorda com a manutenção do objectivo do governo de fazer um referendo à regionalização em 2024, face à crise que afecta o país.

"Se avançar, o governo avançará sozinho para fazer um referendo mas não terá o aval do PSD", garante.