Despedida de Rio e consagração de Montenegro com grande delegação madeirense

O 40º Congresso do PSD tem início marcado para as 21h00, no Pavilhão Rosa Mota, no histórico Palácio de Cristal, no Porto. Serão 750 delegados e mais do dobro de inerências que vão presenciar a despedida de Rui Rio da liderança e consagração do novo presidente do partido, Luís Montenegro. Desses perto de 2.000 participantes, várias dezenas são do PSZD-Madeira que elegeu 30 delgados, mas estará representado por muitos mais militantes que, por serem governantes, deputados ou autarcas, têm lugar no congresso.

Uma reunião magna em que o líder cessante e o novo presidente jogam "em casa". Rio é do Porto, mas Montenegro, que vive em Espinho também é natural da cidade.

Esta noite, são esperados dois discursos principais: a despedida de Rio e a primeira intervenção de Montenegro que vai, finalmente - ganhou as directas há cerca de um mês - assumir uma postura de líder da oposição.

Neste congresso, as principais dúvidas são as de sempre: quem será chamado a integrar os principais órgãos do partido. No caso do PSD-M, mais precisamente que lugares serão propostos a Miguel Albuquerque e a Pedro Calado.

O líder do PSD-Madeira, que foi mandatário nacional de Montenegro, é apontado para um lugar de destaque, podendo vir a ser um dos vice-presidentes do partido, uma vez que manifestou vontade de ter um papel mais activo na recuperação que o PSD nacional tem de iniciar. No entanto, também é apontado para a presidência da Mesa do Congresso, na qual já é vice-presidente.

Pedro Calado, há muito apoiante de Montenegro, também deverá ser chamado para um órgão nacional e faz parte do núcleo mais próximo do novo líder. Por coincidência, ou não, o presidente da Câmara Municipal do Funchal está alojado num hotel em Espinho, a cidade onde reside Luís Montenegro.

Outra questão que poderá ficar resolvida já este fim-de-semana é a oferta de uma vice-presidência do grupo parlamentar, na Assembleia da República, a um dos três deputados madeirenses.

Desde esta manhã que são muitas as caras conhecidas, de dirigentes e militantes do PSD-M que vão aparecendo pelo Palácio de Cristal, num regresso em forças dos sociais-democratas madeirenses a um congresso nacional.