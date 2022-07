Montenegro expressa respeito por todo o percurso de Rui Rio

O presidente eleito do PSD Luís Montenegro manifestou hoje o seu respeito por todo o percurso de Rui Rio, que vai cessar funções como líder social-democrata.

"Quero expressar o meu respeito por todos o seu percurso e o meus respeito pelo esforço que dedicou à causa do PSD", afirmou Montenegro, no discurso de arranque no 40.º Congresso do PSD, no Porto.

No início da sua intervenção, manifestou também a sua consideração pelo seu adversário nas últimas diretas, Jorge Moreira da Silva, pela campanha com "grande elevação" que protagonizaram.

"A circunstância de nos termos defrontados nestas eleições diretas não se retira em nada, pelo contrário aumento essa consideração", afirmou.