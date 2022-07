Macau regista duas primeiras mortes relacionadas com a covid-19

Macau registou hoje as duas primeiras mortes relacionadas com a covid-19, desde o início da pandemia há mais de dois anos, indicaram as autoridades sanitárias em comunicado.

Duas mulheres, de 100 e de 94 anos, doentes crónicas, foram diagnosticadas "como casos positivos de covid-19", sem manifestarem sintomas, de acordo com a mesma nota do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

No sábado, Macau registou mais 90 casos da doença, para um total de 784 infeções, na sequência da nova vaga de covid-19, que levou o território a decretar a 19 de junho estado de prevenção imediata, a antecipar o final ano letivo e a suspender, total ou parcialmente, serviços e comércios.

Desde o início do surto, os residentes de Macau têm sido obrigados a efetuar testes rápidos em casa, tendo já passado também por três testagens gerais.