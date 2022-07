Rússia diz que abateu três mísseis ucranianos lançados contra cidade russa

O exército russo afirmou ter abatido hoje de madrugada três mísseis ucranianos lançados contra a cidade de Belgorod, perto da Ucrânia, onde um responsável local anunciou a morte de pelo menos quatro pessoas após explosões.

"As defesas antiaéreas russas abateram os três mísseis Totchka-U lançados pelos nacionalistas ucranianos contra Belgorod", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konachenkov, durante o briefing diário.

"Após a destruição dos mísseis ucranianos, os destroços de um deles caíram sobre uma casa da cidade", acrescentou.

Segundo o mesmo responsável, o exército russo abateu também dois drones ucranianos TU-143 "carregados de explosivos", que se dirigiam para a cidade de Kursk, igualmente perto da fronteira ucraniana.

Num vídeo divulgado hoje a meio do dia, o governador da região de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, afirmou que as explosões na cidade tinham feito pelo menos quatro mortos e quatro feridos.

Acrescentou depois que 11 edifícios residenciais e 39 casas ficaram danificados, em cinco ruas atingidas pelas explosões e situadas no norte de Belgorod, não longe do centro da cidade.

Desde o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia, a 24 de fevereiro, a Rússia acusou por diversas vezes as forças ucranianas de terem efetuado ataques em solo russo, em particular na região de Belgorod.

No início de abril, Gladkov accusou a Ucrânia de ter perpetrado um ataque contra um depósito de combustíveis com dois helicópteros.