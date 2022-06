Cargueiro russo com cereais zarpou do porto ucraniano de Berdiansk

Um primeiro cargueiro russo com cereais a bordo, escoltado pela Marinha de Guerra de Moscovo, zarpou com sete toneladas de carga do porto ucraniano de Berdiansk, ocupado pelas forças da Rússia.

"Após vários meses de paragem, um primeiro navio da Marinha Mercante partiu do porto comercial de Berdiansk com sete mil toneladas de cereais a bordo com destino a países amigos", disse o chefe da Administração pró russa, Evgueni Balitski através da rede social Telegram.

A Ucrânia tem acusado a Rússia de roubar as colheitas de trigo de áreas ocupadas pelo exército russo no sul da Ucrânia para vendê-las ilegalmente.