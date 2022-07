ARM alerta para condicionamentos no abastecimento de água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Ribeira da Alforra, entre as 14 e as 17 horas dos dias 26 e 27 de Julho.

Os condicionamentos decorrem no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água.