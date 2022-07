Operadores de TVDE revoltados

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 22 de Julho, revela que os empresários do sector TVDE contestam a aliança com os táxis, acusam o secretário da Economia de não os querer receber e contestam a comissão paga à aplicação Bolt pelos serviços prestados, que é mais barata para os taxistas.

Contra o “lero lero fatalista” e de bem com Costa

Estado da Região marcado pelo ataque do presidente do Governo ao PS-M e pela promessa de que vai continuar a baixar os impostos.

“SESARAM cumpriu a lei”

Na edição de hoje fique a saber mais sobre a Auditoria do Tribunal de Contas que critica o recurso exclusivo ao ajuste directo, na compra de bens e serviços, em 2020. A empresa garante que não pôs em causa “rigor” da contratação pública.

Destaque também para a Secretaria da Inclusão em movimento que percorre 11 concelhos em 11 meses.

“Vai ser um dos melhores shows de sempre”

Rapper Plutonio é um dos artistas que actuam hoje no Summer Opening.

