Associação Mama Help terá presença na Madeira

Foi assinado, ontem, um protocolo de cooperação entre o Recolhimento do Bom Jesus da Ribeira e a Associação Mama Help, com vista ao desenvolvimento de atividades terapêuticas complementares a pessoas com doença oncológica.

O centro de apoio a doentes com cancro da mama irá funcionar num prédio localizado, no Caminho da Achada, propriedade da Diocese do Funchal e pertencente ao legado da Dona Eugénia de Freitas Bethencourt. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, foi, entre outras entidades, convidado a estar presente na cerimónia.

Na ocasião, Pedro Calado enalteceu o trabalho desta Associação com presença em Lisboa e no Porto, bem como realçou o trabalho que tem sido feito na região pela Diocese do Funchal e pelo Recolhimento do Bom Jesus-uma das mais antigas instituições de solidariedade social da Madeira - que assumiu a gestão do legado da Dona Eugénia, a partir de novembro de 2021.



Pedro Calado manifestou total apoio da autarquia para "agilizar" os procedimentos do projeto de requalificação do prédio, contribuindo deste modo para o "sucesso" desta valência, que diz ser fundamental para as pessoas que precisam deste acompanhamento.

"Em nome da cidade do Funchal um agradecimento muito especial pela vossa disponibilidade e deixo as portas abertas da município para trabalharmos em articulação e proporcionar o bem estar da população que precisa da vossa ajuda", frisou.