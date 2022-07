Conferência ‘Da Origem até aos dias de hoje’ amanhã no Centro Social e Paroquial do Bom Jesus da Ponta Delgada

O Centro Social e Paroquial do Bom Jesus da Ponta Delgada realiza amanhã, pelas 19 horas, a conferência ‘Da origem até aos dias de hoje’, no auditório do Centro Social e Paroquial.

Esta iniciativa vai contar com a participação, como oradores, do Sr. Pe. António Paulo Ponte Sousa (fundador do Centro Social e Paroquial da Ponta Delgada) e do Sr. Pe. Duarte Filipe Andrade Gomes (Presidente da Instituição).

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, também estará presente neste evento, em representação do Presidente do Governo Regional.