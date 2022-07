Jogadores da formação juntam-se aos seniores verde-rubros na pré-época

Pedro Mendonça, Vítor Pereira, Luís Almada e Bernardo Faria assinaram contrato de formação com o Marítimo.

Os jovens jogadores verde-rubros vão ser também chamados para integrar a pré-época da equipa sénior, que milita no segundo escalão nacional de futsal.

Os jovens jogadores da formação maritimista rubricaram os contratos, esta tarde, com o presidente Rui Fontes.

"Vítor Pereira, de 18 anos, Luís Almada e Bernardo Faria, ambos com 17 anos, vêem o seu trabalho coroado com a chamada para a pré-temporada da equipa principal, sob o comando de Roger Augusto. O mesmo acontece com Pedro Mendonça, 16 anos, nome maior da formação do Marítimo. Em grande plano – tal como os colegas – na Taça Nacional sub 17, disputada em Junho, Pedro Mendonça contribuiu para a caminhada verde-rubra até à final da competição, para além de ajudar a conquistar outra façanha inédita: a presença dos nossos juvenis na fase regular do Campeonato Nacional 2022/2023. Como prémio por exibições notáveis, o jovem maritimista foi chamado para o estágio da Selecção Nacional sub 17", pode ler-se no site do Marítimo, clube que procura "projectar a sua principal formação para a elite da modalidade".