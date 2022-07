Comunidade venezuelana assinala nascimento do "Libertador das Américas" no domingo

A comunidade venezuelana está convidada a participar numa homenagem a Simón Bolívar, o denominado "Libertador das Américas', numa iniciativa simbólica que está marcada para este domingo, 24 de Julho, junto ao busto existente em Câmara de Lobos.

Foto DR

A iniciativa organizada pelo núcleo de emigrantes do CDS-PP, liderada pela deputada regional Ana Crsitina Monteiro, visa assinalar o nascimento do general, que foi fundador da Venezuela independente, ele que nasceu em Caracas faz no próximo domingo 239 anos (1783).

O evento que terá uma oferenda floral e um momento musical, decorrerá a partir das 9h30 junto à referida estátua, na Avenida Nova Cidade, junto à Câmara Municipal, um monumento que foi inaugurado a 19 de Abril de 2011, na altura uma homenagem dos filhos de Câmara de Lobos radicados na Venezuela em reconhecimento ao povo venezuelano que recebeu os mais de 30 mil camaralobenses e seus descendentes, segundo contava há alguns anos a autarquia.

Na pedra que sustenta o busto está escrito: "SIMÓN BOLÍVAR (1783-1830); Padre da la Patria Venenzolana. 'Quem abandona tudo por ser útil ao seu pais não perde nada e ganha quanto lhe consagra' - Simon Bolivar; Em comemoração dos 200 anos da declaração da independência de Venezuela e a seguir o exemplo destas sábias palavras, a associação filhos de Câmaras de Lobos de Venezuela em homenagem ao libertador

da nossa segunda Pátria 'Venezuela' doa este busto ao Município de Câmaras de Lobos. 19 de Abril de 2010."