Mercado de automóveis usados caiu 26% e procura 15% no primeiro semestre em Portugal

O mercado de usados automóveis caiu 26% no primeiro semestre em termos homólogos, segundo o Barómetro Standvirtual / ACAP, hoje divulgado, sendo a quebra atribuída à "escassez de produto", enquanto a procura caiu 15%.

Por sua vez, a transferência de propriedade de ligeiros de passageiros cresceu 0,6% em maio face ao mesmo mês do ano anterior, ao passo que os veículos importados cresceram 37% face ao mesmo período do ano passado, estando este aumento "relacionado com a falta de 'stock' nacional".

Já o preço médio praticado pelos vendedores profissionais aumentou de 21.800 euros para 22.250 euros "devido à pressão da procura e escassez de oferta".