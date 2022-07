Número de mortes baixou no primeiro semestre face a 2021

Nos primeiros seis meses deste ano foram registados em Portugal 63.926 óbitos, menos 3.386 que no mesmo período de 2021 (-5%), segundo as Estatísticas Vitais hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em junho deste ano, foram assinaladas 10.156 mortes, menos 217 do que no mês de maio (-2,1%), adiantam os dados preliminares do INE, que apontam um aumento de 23,6% relativamente ao mês de junho do ano passado (mais 1.941 óbitos).

Analisando as mortes devido à covid-19, o INE revela que em junho de 2022 foram registadas 977, mais 108 relativamente a maio, representando 9,6% do total de óbitos.

Comparativamente com junho de 2021, registou-se um aumento de 901 óbitos devido à covid-19, indicam ainda os números divulgados pelo INE.

Os dados apontam também para um aumento de 1,5% no número de nascimentos nos primeiros cinco meses deste ano, que totalizaram 31.979, face ao mesmo período do ano passado (31.504)

Em abril e maio de 2022, registaram-se, respetivamente, 6.115 e 6.772 nados-vivos, correspondendo a decréscimos de 3% (menos 189) e de 0,6% (menos 38) relativamente aos meses homólogos de 2021.

No mês de maio de 2022, o saldo natural foi de menos 3.570, agravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2021, quando registou o valor de menos 1.807.

Nos primeiros cinco meses de 2022, o valor acumulado do saldo natural foi de menos 21.672, apresentando um desagravamento relativamente ao valor observado no mesmo período de 2021 (-27.576).

As estatísticas do INE incluem também os casamentos e revelam que em maio atingiram valores pré-pandemia, tendo sido celebrados 3.503 casamentos, 1,3 vezes o número de casamentos realizados em maio de 2021 (mais 887 casamentos).

De janeiro a maio de 2022 foram celebrados 9.909 casamentos, mais 4.476 do que no mesmo período do ano passado.