DRS reforça campanha sobre os riscos associados às temperaturas elevadas

A Direcção Regional da Saúde (DRS) reforça a campanha de sensibilização sobre os riscos associados às temperaturas elevadas, à exposição solar e às actividades típicas desta época.

Relembra que as elevadas temperaturas que se fazem sentir no período do Verão "representam um risco acrescido para a saúde, não só para os grupos mais vulneráveis (pessoas idosas, crianças, grávidas, pessoas que vivem com doenças crónicas e pessoas que exercem actividades laborais ao ar livre), mas também para a população em geral".

Situações de queimaduras solares, desidratação, alterações na regulação da temperatura corporal e descompensação de doenças crónicas são mais frequentes neste período e devem ser prevenidas2. Direcção Regional da Saúde

De acordo com a Direcção Regional da Saúde, o uso de protecção solar e evitar a permanência no exterior nas horas de maior calor são acções de prevenção simples e muito úteis.

O Verão é igualmente um período propício à ocorrência de toxinfeções alimentares, de afogamentos, e de incêndios, por isso, planear antecipadamente as actividades e atender à segurança é também importante". Direcção Regional da Saúde

A população "é assim desafiada a manter-se atenta aos riscos e lembrar-se das recomendações das entidades de saúde".