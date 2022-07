“O cenário é drástico em Portugal” alerta Sara Cerdas sobre a seca

Sara Cerdas alertou esta manhã, em plenário, para o cenário difícil que se faz sentir em Portugal com a seca. “A seca sentida na União Europeia não tem precedentes nos últimos anos, afetando mais de um terço do continente. Hoje, o cenário é drástico em Portugal”, afirmou.

A eurodeputada do PS defende uma maior aposta em “medidas de mitigação do risco de seca e vagas de calor” e exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a recorrer a “estratégias de monitorização e de prevenção, com o apoio de entidades como o Observatório Europeu da Seca” e “planos de avaliação dos territórios, que deve identificar grupos mais vulneráveis a estes fenómenos climáticos extremos e incluir medidas de adaptação” para apoiar estas a ultrapassar estas situações.

“Infelizmente, já não é suficiente tentarmos reverter o impacto das alterações climáticas. Teremos de aprender a viver com elas, mas continuar a trabalhar para mitigá-las e, assim, assegurar a saúde do nosso planeta e dos que nele vivem.”

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 66% do território está em seca extrema e 33% em seca severa.