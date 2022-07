Transavia cancela 4 voos a partir de aeroportos franceses para a Madeira

A Tansavia decidiu cancelar as operações aéreas a partir de França para a Madeira, afectando 4 voos previstos para a Região nesta quinta-feira.

Proveniente de Nantes, o voo TO 7760 tinha chegada prevista ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo às 10h40 desta quinta-feira, mas o aparelho não chegou a sair de território gaulês.

Consequentemente, foi cancelado o voo T0 7761 que tinha partida prevista para as 11h15, com destino a Nantes.

Também o TO 7696, proveniente de Paris, Orly, cuja chegada estaria prevista para as 16h45, foi cancelado, acontecendo o mesmo ao voo TO 7697, cuja partida estaria programada para as 17h30.

Os passageiros da companhia Transavia já foram informados dos cancelamentos dos respectivos voos.

Já o voo da Transavia proveniente de Amesterdão chegou esta manhã à Madeira, sem condicionamentos.

A falta de funcionários de empresas de handling e de pilotos e tripulantes de operadores turísticos e companhias aéreas devido à grande mobilidade de pessoas após a pandemia, associado a movimentos grevistas que reivindicam melhores salários e condições de trabalho têm causado constrangimentos vários em inúmeras aeroportos europeus.

Em Paris, o governo francês decidiu aumentar o salário dos funcionários, permitindo a desconvocação de algumas greves agendadas.