Um terço das cirurgias do público feito no privado

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 2 de Julho, revela que as obras no bloco operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça levaram à realização de 855 intervenções em unidades de saúde particulares, em meio ano.

Grande arraial em Londres em 2023

O Governo Regional foi desafiado pela comunidade madeirense, que quer mobilizar 20 mil pessoas num dos parques da capital britânica. Embaixador enaltece indicadores do turismo insular.

Contra a “ilha refúgio” e a “ilha gueto”

Presidente da Assembleia alerta, no Dia da Região, para o “grande desafio da governação”: conciliar o crescimento económico com o poder de compra do povo.

Resultados do PSD-M justificam posição de destaque

O 40.º Congresso do PSD arrancou ontem, no Porto, com Albuquerque a mostrar disponibilidade para exercer cargo e Calado a lembrar peso da Região.

Teatro D. Maria II encerra temporada no ‘Baltazar Dias’

