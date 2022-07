Grupo Desportivo do Estreito comemora 42.º aniversário

No próximo dia 24 de Julho, o Grupo Desportivo do Estreito, Instituição de Utilidade Pública e Desportiva sem fins lucrativos, comemora o seu 42.º aniversário.

O objectivo é continuar a melhorar todo trabalho desenvolvido até à data.

No âmbito destas comemorações, no dia 23 de Julho, será realizado o evento 'Sábado Desportivo', que decorrerá, entre às 10h00 e às 17h00, na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

Durante este dia, é nossa intenção promover o desporto divulgando as modalidades desportivas praticadas na nossa colectividade e apelar à prática de actividade física". Grupo Desportivo do Estreito

O programa deste evento inclui jogos de ténis de mesa, voleibol, futebol, basquetebol, hóquei em patins, torneio de xadrez e actividades promocionais de orientação, dança e todo-o-terreno.

Está ainda agendada, para o dia 27 de Julho, pelas 19h00, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, uma sessão solene, para as entidades oficiais, sócios, patrocinadores e apoiantes. Será repartido o bolo de aniversário e servido o 'Madeira de Honra' a todos os convidados.