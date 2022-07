Madeira Andebol SAD defronta italianas do SSV Brixen Sudtirol

Teve lugar esta manhã, na sede da Federação Europeia de Andebol, em Viena, o sorteio da EHF European Cup em seniores femininos, competição europeia onde marca presença a formação do Madeira Andebol SAD, vice campeão nacional em 2021/2022.

As madeirenses comandadas pelo técnico António Florido vão defrontar o conjunto italiano do SSV Brixen Sudtirol partida da segunda eliminatória da EHF Women CUP, com os jogos a terem lugar em Outubro de 2022.

A primeira mãol está agendada para o Funchal a 8 ou 9 de Outubro. Uma semana mais tarde, nos dias 15 ou 16 de Outubro, está agendado a realização da 2.ª mão a ter lugar em Itália.