Funeral do Padre Agostinho Clemente realiza-se amanhã em Câmara de Lobos

O funeral do Padre Agostinho Clemente Gonçalves Neto está marcado para amanhã, dia 15 de Julho, em Câmara de Lobos.

A missa exequial será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Igreja Paroquial de São Tiago, no Jardim da Serra, pelas 14h30. Após a missa, seguir-se-á o cortejo fúnebre para o Cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

Para todos aqueles que queiram participar no funeral, haverá dois autocarros para fazer o transporte das pessoas. Estes veículos integrarão o cortejo fúnebre, entre as Corticeiras e o Centro do Estreito de Câmara de Lobos. Depois do funeral, as mesmas viaturas transportarão os participantes, de regresso ao Jardim da Serra.

O autocarro n.º1 vai patir do Largo do Chote, pelas 13h30 e passará pela Estrada do Chote, Estrada do Luzirão, Rua da Pereira, Rua da Cruz e Rua das Corticeiras. Por sua vez, o ponto de partida do autocarro nº2 está agendado para 13h30 no Foro, na zona da Capela, e irá passar pelas Estrada das Romeiras, Estrada Dr. Alberto Araújo, Rua das Corticeiras, Estrada do Marco e Fonte da Pedra, Estrada da Corrida, Estrada do Jardim da Serra, Rua da Pereira, Rua da Cruz e Rua das Corticeiras.

De salientar ainda que a missa de 7.º dia será celebrada na próxima terça-feira, 19 de Julho, às oito da manhã, na Igreja Paroquial de São Tiago, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos.