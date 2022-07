Evento de encerramento do workshop “Feeding Madeira” acontece nesta sexta

Amanhã, a partir das 15 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, realiza-se o Sharing Day, evento de encerramento do workshop 'Feeding Madeira. Regenerative and distributive food systems for sustainable islands futures', uma iniciativa desenvolvida no âmbito do projecto europeu DC4DM - Digital Creativity for Digital Maturity future skills.

O Sharing Day representa o culminar de dez dias de trabalho realizado por seis equipas multidisciplinares, constituídas por quarenta estudantes de Portugal, Itália e França e seis PMEs e startups orientadas para a tecnologia/alimentação, que identificaram possíveis cenários tecnológicos futuros e desenharam novas soluções de produto-serviço para sistemas alimentares sustentáveis.

A participação no Sharing Day é aberta a todas as pessoas e organizações que tenham interesse pela transformação digital e desenvolvimento sustentável, mediante inscrição prévia, através do endereço https://sharingday.eventbrite.co.uk.

Será uma excelente oportunidade para desenvolver uma conversa colectiva e constructiva sobre o potencial das tecnologias digitais para sistemas alimentares sustentáveis.

Pretende-se também que os cenários e conceitos futuros a apresentar pelas seis equipas participantes incentivem à reflexão e discussão sobre a importância de desenvolver capacidades de criactividade digital nas PMES e Startups.

O projecto DC4DM, recorde-se, é financiado pelo Programa Erasmus+ e visa implementar, aplicar e disseminar um modelo educacional para desenvolver e capacitar habilidades criactivas digitais e saber conduzir estrategicamente a aplicação de futuras tecnologias digitais emergentes em qualquer campo. Partilhado numa rede europeia de IES, PMEs e Startups, Incubadoras de Negócios, o modelo DC4DM contribuirá para atingir a maturidade digital.

Além da Universidade da Madeira e da Startup Madeira, o DC4DM integra também o Politécnico de Milão, a Mines Saint-Etienne e a Télécom Saint-Etienne.