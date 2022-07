Complexo do União vandalizado e assaltado

O Complexo desportivo do União, que estava fechado, foi vandalizado e assaltado.

Esta tarde, alguns elementos ligados ao clube, ao chegarem ao recinto desportivo no Vale Paraíso (Camacha) depararam-se com várias portas arrombadas, vários equipamentos danificados e um autocarro que se encontrava nas imediações do recinto.

Os desconhecidos que acederam ao espaço indevidamente, chegaram, também, aos apartamentos onde residiam, noutros tempos, os jogadores da equipa sénior do clube, tendo aí destruído vários bens.

Além de algum material informático, foram, também, furtadas bebidas e outros bens que se encontravam no bar que ali existia.

Fonte ligada ao clube refere que em causa estão prejuízos de várias centenas de euros.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, tendo tomado conta da ocorrência.