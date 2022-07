Um meio aéreo e 110 operacionais combatem fogo em Chaves

Um meio aéreo e 110 operacionais estão a combater um incêndio que lavra numa zona de mato na freguesia de Bustelo, no concelho de Chaves, segundo a Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real , o alerta para o incêndio ocorreu às 14:45 e no local estão a combater as chamas 110 operacionais, que contam com o apoio de 28 viaturas e um meio aéreo.

A fonte sublinhou que o fogo lavra numa zona de mato e às 16:50, apesar de se fazer sentir algum vento e devido à orografia do terreno, "o combate às chamas está a evoluir favoravelmente".

"Para já desconhece-se se há habitações em risco", concluiu.

Portugal Continental está em situação de contingência até domingo devido às previsões meteorológicas, com temperaturas muito elevadas em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.