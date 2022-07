Caso da queda da árvore do Monte julgado em 2023

Bom dia!

Hoje, em destaque, o seu DIÁRIO traz o caso da queda da árvore do Monte, que será julgado no próximo ano, confirmando a demora da justiça portuguesa. O único recurso pendente da tragédia de há cinco anos é o de uma vítima que quer levar Paulo Cafôfo a Tribunal.

Com o fatídico acidente na memória, o arraial do Monte acontece de hoje a um mês, e mesmo que estejam previstas algumas alterações nas festividades, mudanças que estão a ser ‘orientadas’ pela Câmara Municipal do Funchal com vista a uma maior segurança das pessoas.

Ainda no que diz respeito à justiça, enquanto decorrem vários processos contra Joe Berardo, o DIÁRIO revela que a garagem do Comendador, no Funchal, única propriedade que tem em seu nome, está à venda por 12.500 euros.

Com uma foto de um bandolim em quase toda a altura da capa, outra notícia que merece destaque diz respeito ao prémio arrecadado pelo documentário ‘Jardins bandolins e outros abraços’, ao ganhar o 1.º lugar do ‘Music Film Festival’, na Califórnia. Caso para dizermos que o Bandolim conquista Los Angeles.

No ‘Final Feliz’ de hoje trazemos-lhe uma vassourada na crise. Cátia Fernandes ‘varreu’ a depressão e o preconceito. A jovem com quase 40 anos Trabalha no Departamento de Salubridade, estuda à noite e luta por um lugar nos quadros da Câmara Municipal do Funchal. Confiante, não tem dúvidas de que “desde que seja honesto e digno não devemos nunca ter vergonha do trabalho que fazemos”.

No mundo da cultura e dos espectáculos, o destaque da edição de hoje do seu DIÁRIO vai para o Summer Opening que conta com mais de 15 mil bilhetes vendidos. A sustentabilidade ambiental e o transporte gratuito marcam o regresso do festival, que traz o Nenny à Madeira. O rapper quer descobrir “energia incrível” do público madeirense.

Fazendo contas aos que nos visitam, apontamos que o Turismo da Madeira regista recordes em Maio. Aquele foi o quarto melhor mês em dormidas e o primeiro em proveitos totais. Estes resultados ficam a dever, também, à promoção da Região que tem sido feita fora de portas, à semelhança do que aconteceu, este ano, na BTL. O stand da Madeira naquele grande encontro nacional de players do sector venceu o prémio Criatividade

São estas e outras notícias sobre a Região, o País e o Mundo que fazem a edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira.

Boa sexta-feira, com boas leituras!