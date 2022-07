Cristina Pedra destaca nova dinâmica do Mercado dos Lavradores

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal visitou, esta terça-feira, a VII edição do Summer Market, evento a decorrer, hoje, no Mercado dos Lavradores, mais concretamente no espaço criado para feiras e eventos, no terraço, sendo que, desta feita e pela primeira vez, acontece a extensão deste evento ao Mercado da Penteada, num espaço junto ao Parque Infantil, isto nos dias 15 e 16, portanto sexta e sábado.

Durante a visita ao Summer Market, em que contactou com todos os 15 participantes, Cristina Pedra destacou a importância desta iniciativa que acontece no Verão, bem como a nova dinâmica comercial existente no Mercado dos Lavradores, referindo, em concreto, a abertura de "muitas lojas" antes fechadas, e a muita afluência de turistas e madeirenses ao local.

Além da actual "dinâmica muito grande" do Mercado dos Lavradores, a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal adiantou ainda "a visão integrada" por parte do executivo municipal no que se refere aos Mercados Municipais já que, pela primeira vez, o Summer Market também chega à Penteada, sublinhando igualmente a existência de "regras claras" por parte dos participantes, relembrando, nesse sentido, a "sensibilização" que a autarquia, juntamente com a ARAE e a AT, tem feito com os comerciantes, para que se cumpram «as regras, com fixação de preços, de forma transparente», beneficiando assim os consumidores.

A VII edição do Summer Market começou ontem e decorre até 16 de Julho, entre as 9 e as 18 horas.