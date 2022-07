MadeiraShopping acolhe mostra colectiva ‘Levadas da Madeira’

O MadeiraShopping acolhe a mostra colectiva 'Levadas da Madeira', de forma a celebrar e divulgar a candidatura apresentada a Património Cultural da UNESCO.

Nesse sentido, de 14 a 28 de Julho, estarão expostas maquetes e imagens que representam este multifuncional sistema de canais de transporte de água que é usado para o consumo humano, irrigação agrícola e demais regadio, acção de engenhos tradicionais, produção de energia eléctrica e para usufruto da natureza, através do pedestrianismo.

É no piso 0 do centro que estarão patentes 10 estruturas expositivas (roll ups) da candidatura oficial e 26 maquetes resultantes do passatempo 'Levadas em miniatura', ao qual aderiram 403 participantes de 18 instituições madeirenses. O passatempo foi lançado às crianças do pré-escolar e 1º ciclo, bem como, aos utentes dos Centros de Actividades e Capacitação para a Inclusão da Madeira.

Este passatempo foi promovido pela Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) com o objectivo dar a conhecer e envolver a comunidade escolar na candidatura.