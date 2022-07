Iniciativa Liberal critica construção do teleférico do Curral das Freiras

No seu mais recente comunicado, a Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira, veio criticar a construção do teleférico do Curral das Freiras, o qual considera ser um “atentado ambiental” numa área protegida e de interesse público.

Alguns dos “7 passos” que o partido considera de “de como concretizar um atentado ambiental mais concretamente um elevador e um teleférico, numa área protegida e de interesse público” passam por “ter o controlo do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza”, “dar eco a opiniões enviesadas sobre o tema”, “adjudicar um montante significativo num Estudo de Impacto Ambiental que não levante muitas questões” ou “ignorar os resultados da consulta pública anunciada”, entre outros.

Foram pedidos vários esclarecimentos, em várias áreas, não suficientemente asseguradas pelo projecto, nem mencionadas no Estudo de Impacte Ambiental: da ANAC, e de Direcções da própria Direcção Regional do Ambiente. Porém, em nenhum ponto se põe em causa a realização do projecto. Sendo um projecto de interesse público e tendo sido efectuada uma Consulta Pública, anunciada publicamente, pensamos que as preocupações dos cidadãos têm que ser tidas mais em conta, tendo mais peso na decisão.

A Iniciativa Liberal considera, por isso, que este “projecto é uma verdadeira aberração” e que “nenhum madeirense pode ficar descansado ao saber que se planeiam passear um autocarro de 50 lugares, por vários quilómetros de extensão, sobre o Curral das Freiras”.

Por essa razão, o partido garante que irá continuar a “lutar pela preservação do maior património da Madeira, a sua natureza, e pelos Madeirenses, nos locais apropriados”.