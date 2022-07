Estação de Biologia Marinha do Funchal com 'noite aberta' no sábado

No próximo sábado, dia 16 de Julho, a Estação de Biologo Marinha do Funchal vai realizar a sua primeira 'Noite Aberta' do ano, sendo que no total vão ser três.

As visitas guiadas são às 20h00 e necessitam de marcação prévia, que deverá ser efectuada através do e-mail: [email protected]

Não obstante, na mesma ocasião, pelas 21h30, irá decorrer a palestra 'O Instituto Hidográfico na Década da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável', que será proferida pelo director-técnico do Instituto Hidrográfico e Capitão de Mar-e-Guerra, Miguel Bessa Pacheco.