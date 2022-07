Lobo marinho avistado esta manhã na baía do Funchal

Um lobo marinho foi avistado na manhã desta quarta-feira, em frente aos Cais 8, na baía do Funchal.

O momento foi registado por Francisco Pontes, a bordo do veleiro 'Pimpas', da frota de recreio regional.

A aparição destes mamíferos na ilha da Madeira é explicada pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN): "o alargamento da área de distribuição do lobo-marinho à Madeira e o facto de os machos serem animais com maior tendência para a “socialização” com o Homem, deixa-os mais vulneráveis face à actividade humana quer seja acidentalmente ou intencionalmente".

Tendo em conta o tamanho reduzido desta população (não chega aos 25 indivíduos), o desaparecimento de um lobo-marinho que seja tem um impacto significativo para a população.

"Neste panorama, é obrigatório continuar o trabalho de monitorização do lobo-marinho, investigar porque estão estes animais a aparecer feridos e actuar em conformidade com a situação. Se assim não for, poderemos estar no início do fim de uma espécie na Região que ao longo dos séculos tem demonstrado uma enorme capacidade de sobrevivência" , alerta o IFCN.

Em finais de Fevereiro deste ano, o IFCN acompanhava um lobo-marinho macho adulto que foi encontrado com ferimentos múltiplos.

"Torna-se agora extremamente preocupante o facto de dois machos, o 'São Lourenço' e o 'Trincabotes', aparecerem com ferimentos e cicatrizes que parecem ter mão humana ou resultarem da actividade humana. Refira-se que é um destes dois animais que está a ser acompanhado pelo IFCN por apresentar ferimentos na cabeça", alertava então a entidade.

Desconhece-se a identidade do lobo marinho avistado hoje no Funchal ou se terá alguma relação com algum dos casos que vieram a público há cinco meses.