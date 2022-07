Estação de Biologia Marinha do Funchal com 'Noite Aberta'

Desde a sua fundação, em 1999, que, anualmente, a Estação e Biologia Marinha do Funchal leva a cabo nos meses de Julho, Agosto e Setembro, um evento designado por 'Noite Aberta' e que consiste em proporcionar ao público interessado uma visita-guiada à Estação, entre as 20 horas e as 21h15, após a qual um convidado faz uma palestra sobre um tema relacionado com o Mar.

Em 2020 e 2021 não foi possível realizar este evento devido à situação da pandemia COVID-19. Este ano, a actividade é retomada, sendo que a primeira Noite Aberta está agendada para 16 de Julho de 2022., no próximo sábado, portanto. CMF

O convidado é o director técnico do Instituto Hidrográfico, Capitão de Mar-e-Guerra Miguel Bessa Pacheco, que proferirá uma palestra intitulada 'O Instituto Hidrográfico na Década da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável', durante a qual abordará alguns aspectos relevantes das actividades do Instituto Hidrográfico e a estratégia no âmbito da década da ciência do oceano e o que tem sido feito mais recentemente na Região do Arquipélago da Madeira.

Sobre Miguel Bessa Pacheco

O comandante Miguel Bessa Pacheco é engenheiro hidrógrafo, com vários mestrados nesta área científica. Realizou diversas missões técnico-científicas a bordo de navios e lanchas hidrográficas. De 2009 a 2011 comandou o navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho.

Em terra serviu no Instituto Hidrográfico, no Estado-Maior da Armada, no Estado-Maior Militar da União Europeia (Reino da Bélgica) e no Estado-Maior do Comando Naval onde acumulou funções de Diretor do Centro de Gestão e Análise de Dados Operacionais da Marinha.

Desde 2004 faz parte de comissões científicas de conferências no âmbito da cartografia, geodesia, hidrografia, engenharia hidrográfica e oceanografia. Tem cerca de 80 artigos publicados em revistas de especialidade e atas de congressos nacionais e internacionais. É membro da Ordem dos Engenheiros, da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Academia de Marinha.

O Instituto Hidrográfico (IH), é um órgão da Marinha Portuguesa e funciona na direta dependência do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, sendo a competência relativa à definição das orientações estratégicas, bem como ao acompanhamento da sua execução, exercida pelo Ministro da Defesa Nacional em articulação com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com o Ministro do Mar. O IH é reconhecido como Laboratório do Estado, gozando de autonomia administrativa e financeira.

Sobre o Instituto Hidrográfico

O IH tem por missão fundamental assegurar atividades relacionadas com as ciências e técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação na área militar, e contribuir para o desenvolvimento do País nas áreas científica e de defesa do ambiente marinho. O IH tem como Visão ser um centro de referência no conhecimento e na investigação do mar.

Entre muitas outras actividades, o IH procede a levantamentos hidrográficos e produção de cartografia para a navegação no mar sob jurisdição nacional e tem tido um papel muito relevante no processo de extensão da plataforma continental Portuguesa. Os seus navios têm efectuado trabalhos de natureza vária nas águas da Região Autónoma da Madeira. A Estação de Biologia Marinha do Funchal e o Museu de História Natural do Funchal possuem, desde há muitos anos, uma colaboração estreita com o Instituto Hidrográfico, da qual resulta esta deslocação ao Funchal do seu director técnico.