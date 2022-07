Alan Cavalcanti promove Futevólei junto dos jovens na praia de Machico

Uma actividade de Futevólei em modo “clínica”, numa parceria entre a Associação Desportiva de Machico (ADM), a Associação de Futevólei da Madeira (AFRAM) e a Escolinha de Futevólei Alan Cavalcanti (CT ALAN), decorreu ontem, quarta-feira, e contou com uma presença especial.

Esta actividade, destinada à promoção e divulgação da modalidade junto dos jovens, foi liderada pelo antigo campeão mundial de Futevólei, antigo internacional português de Futebol de Praia e actual Seleccionador nacional da seleção feminina de futebol de praia.

"Alan Cavalcanti e o seu assistente realizaram diversos exercícios baseados nos Fundamentos; Posicionamento; Defesa; Ataque e Estratégia do jogo de Futevólei, dando importantes dicas e observações entre as sequências. O objetivo principal, para além do treino, consistiu em motivar os jovens participantes para a prática da modalidade, e, sensibilizá-los para os benefícios da mesma", refere a nota de imprensa da ADM.

A actividade contou também com a presença do machiquense Élio Martins, antigo jogador de 1ª liga e actualmente atleta da equipa de veteranos de futebol da AD Machico, que "demonstrou enorme potencialidade para a prática do Futevólei", nota o clube machiquense.

Este evento foi de encontro a uma série de iniciativas que o clube AD Machico tem vindo a organizar e a desenvolver dentro da modalidade, sempre com o impreterível apoio e colaboração da AFRAM e seus responsáveis.