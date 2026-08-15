'Merlin' assegura transporte de doente urgente para a Madeira

Um doente que necessitava de cuidados de saúde urgentes foi transportado, durante a tarde deste sábado, do Porto Santo para a Madeira, numa missão assegurada pela Força Aérea.

Para a transferência foi empenhado um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', segundo a publicação feita nas redes sociais.