'Merlin' assegura transporte de doente urgente para a Madeira
Um doente que necessitava de cuidados de saúde urgentes foi transportado, durante a tarde deste sábado, do Porto Santo para a Madeira, numa missão assegurada pela Força Aérea.
Para a transferência foi empenhado um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', segundo a publicação feita nas redes sociais.
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