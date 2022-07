Clayton é o mais recente reforço da equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional, Futebol SAD. "O defesa brasileiro, que na temporada passada representou u Real Sport, assinou esta tarde um contrato válido para as duas próximas temporadas", informa o clube madeirense.



Clayton, de 23 anos, chega à Madeira por empréstimo do Esporte Clube São Bernardo, ficando o Nacional com opção de compra.