Ronaldo apontado ao PSG

Jorge Mendes terá sugerido Cristiano Ronaldo ao Paris Saint-Germain. O ‘Le Parisien’ revelou que Jorge Mendes, responsável por gerir a carreira do capitão da selecção nacional, ofereceu os serviços do avançado de 37 anos ao PSG.

A publicação gaulesa sublinha que dirigentes franceses reconheceram que juntar o Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé na mesma equipa seria atractivo do ponto de vista desportivo e comercial, mas o actual campeão francês terá recusado, para já, avançar com qualquer proposta concreta, preferindo analisar este ‘dossier’ com mais calma para então tomar a decisão.