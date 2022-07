Gallerias Savoy Signature acolhem art pop-up ‘Nova Cidade/ New City’

O segundo art pop-up, nas Gallerias Savoy Signature, deriva de mais uma selecção artística organizada pela consultora artística e art dealer Inês Florindo Lopes. Os artistas madeirenses Marco Fagundes e Tiago Rodrigues foram os escolhidos e fundem-se conceptualmente no tema ‘Nova Cidade/New City’, como que uma alusão crítica aos temas urbanos que crescem em massa, desrespeitam a paisagem e a essência da Terra e do Natural. Infelizmente, estudos científicos comprovam que a quantidade de matéria produzida pelo ser humano tende a ultrapassar pela primeira vez a massa da natureza, sendo superior à massa da biodiversidade.

Na ‘Nova Cidade/New City’, o artista Marco Fagundes explora a floresta e os orónimos como essência natural e orgânica que necessitam de ser respeitados, como o próprio afirma: “As cidades não nascem sozinhas!”. O artista Tiago Rodrigues trabalha, por sua vez, na elevação e construção dos edifícios em cimento e ferro padronizados. Será que estes blocos inorgânicos se irão moldar e adaptar ao essencial da natureza orgânica? A construção dos layers urbanos e da natureza, neste art pop up, exploram as diversas camadas em planos desordenados, muitos deles causadores de muita toponímia, porque há que compreender o lugar como espacialidade.

As construções urbanas e industriais necessitam de se fundir cada vez mais com a paisagem, sendo esta a contextualização e não o contrário como tende a acontecer e só neste sentido a união poderá ser perfeita. Este art pop-up alerta e desvenda que o segredo do futuro da arquitetura está na correta observação da natureza.