MAMMA Museum promove “viagem cinematográfica através da música dita erudita”

O MAMMA Museum promove, no dia 10 de Julho, pelas 18 horas, um Concerto de Música SOUNDTRACKS, inspirado nas mais belas bandas sonoras dedicadas ao Cinema.

O Trio Virtuoso, constituído pelo Andrei Ladeichikov (Violino e Piano), Olga Samara (Violino) e Laszlo Szepesi (Violoncelo), irão interpretar alguns dos mais excitantes compositores de Música produzida para Cinema.

O Museu de Arte Moderna da Madeira (MAMMA) pretende desta forma homenagear a chamada sétima arte, através de uma viagem com a superior interpretação de icónicos Soundtracks. “Esta viagem cinematográfica através da música dita erudita” terá a duração de uma hora.

Os bilhetes já estão disponíveis, o seu valor é de 15 euros e podem ser adquiridos no próprio Museu ou no site www.bondingexperiences.com/products/classic-music-concert-virtuous-trio. As portas do Museu abrem 60 minutos antes do Concerto, às 17h00, e o programa inclui um welcome drink e uma visita guiada pelo Museu antes do Concerto.