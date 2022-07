Temporão substituído após 6 meses no cargo

O Major-General Piloto Aviador Rui Pedro Matos Tendeiro vai ser o próximo comandante do Comando Operacional da Madeira. O militar toma posse a 1 de Agosto próximo, substituindo no cargo o Major-General Piloto Aviador António Carlos de Amorim Temporão, que liderou o COM desde o dia 18 de Janeiro de 2022. Temporão vai ocupar o posto até agora detido por Tendeiro, de 2.º comandante do Comando Aéreo, que se situa em Alfragide.