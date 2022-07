Jovem pescador com ombro deslocado na sequência de queda resgatado ao largo da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou esta manhã, dia 3 de Julho de 2022, um resgate médico de um tripulante de 28 anos, de nacionalidade portuguesa, que se encontrava a bordo da embarcação de pesca ‘Baia do Funchal’, a navegar a 13 milhas náuticas, o equivalente a 24 quilómetros, a Sudoeste do Funchal, na Ilha da Madeira.

Por volta das 9h54, o MRSC Funchal recebeu o alerta dado pelo mestre da embarcação para a necessidade de resgate de um tripulante, com ombro deslocado, na sequência de uma queda a bordo. De imediato, foi empenhada a embarcação SR-40, do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).

Após atracar na Marina do Porto do Funchal, pelas 11h24, o tripulante foi encaminhado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses para uma unidade hospitalar.