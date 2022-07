Governos querem facilitar contratação de profissionais para navios do registo da Madeira

O secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, mostraram-se, esta manhã, empenhados em acertar uma estratégia para facilitar e dinamizar a contratação de mais profissionais para os navios registados na Madeira, em especial os jovens.

“A formação de [profissionais] marítimos é essencial. Um dos objectivos desta sociedade de registos de navios da Madeira é precisamente a formação e a atracção de mais jovens para estas profissões. Há um trabalho que vamos iniciar de recuperação, no sentido de termos mais formação e criarmos um programa de literacia para os jovens na área do ‘shipping’”, declarou o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, à entrada para uma reunião na SDM, no Funchal.

Na mesma ocasião, Miguel Albuquerque destacou que o Registo de Navios da Madeira (MAR) conta já com 828 embarcações e “tem recebido, através da Escola Infante D. Henrique, um conjunto de profissionais marítimos portugueses que são formados nas nossas escolas e que depois desempenham funções a bordo dos navios”. “São profissões altamente especializadas, muito bem remuneradas e onde Portugal pode também estar na vanguarda”, sublinhou.

O chefe do executivo madeirense pretende “articular este registo com os efeitos multiplicadores que tem a nível das sociedades de ‘manning’ [recrutamento de profissionais do mar] e ‘ship management’ [gestão de frotas e navios], onde Portugal pode e tem condições para ser um dos maiores receptáculos destas sociedades, que podem ter muita importância para a empregabilidade de quadros nacionais”.

Neste âmbito, Albuquerque quer “reforçar a competitividade do nosso registo (…) para atingirmos o objectivo de sermos um dos registos mais importantes do Mundo”. O secretário de Estado José Maria Costa explicou que um passo nesse sentido será dado com a assinatura de um protocolo que vai reforçar a capacidade técnica e a qualidade de serviços do registo de navios. Serão admitidas “pessoas com competências e capacidades para que possamos responder em tempo útil às exigências de um mercado muito competitivo como é o mercado do shipping”.