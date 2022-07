Arraial do Dia da Madeira no Carrizal demonstra que as tradições estão bem vivas

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, participou, este domingo, no arraial comemorativo do Dia da Madeira que se realizou nas instalações do Santuário de Fátima, no município de Carrizal do estado de Miranda, na Venezuela.

Rui Barreto aproveitou para felicitar “a dedicação, o apoio e o empenho da comunidade em construir esta igreja, inspirada no Santuário de Fátima, o que, em seu entender, é bem demonstrativo da fé dos portugueses e, particularmente, dos madeirenses radicados neste país, mas também da capacidade sócio-caritativa da comunidade, que suportou praticamente a totalidade dos encargos com a construção do novo templo”.

Além disso, acrescentou ainda Rui Barreto, “esta manifestação de fé, com este ambiente festivo, é também um sinal de que a cultura e as tradições culturais madeirenses mantém-se bem vivas junto da comunidade da Venezuela”.

Este arraial ocorre, também, 14 anos depois de ter sido lançada a primeira pedra desta igreja de Nossa Senhora de Fátima nos Altos Mirandinos, precisamente em Julho de 2008, numa cerimónia que contou com a presença do então presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim.

O novo templo, eregido pela comunidade portuguesa radicada na Venezuela e que deverá ser inaugurado no dia 13 de Outubro, desenvolve-se numa área de, aproximadamente, 23 mil metros quadrados, com 35 metros de altura e tem capacidade para acolher 750 pessoas sentadas.

Inspirado nas festas típicas madeirenses, o arraial contou com a atuação do 'Buzico', um artista madeirense, entre outros grupos musicais que foram convidados para assinalar a retoma destas comemorações, após o interregno devido à pandemia, onde não faltaram também os comes-e-bebes.

O arraial, que é organizado pela Associação dos Amigos de Nossa Senhora de Fátima dos Altos Mirandinos, constitui uma oportunidade e um motivo para juntar milhares de portugueses - e não só - num ambiente festivo que tenta recriar as celebrações festivas dos arraiais madeirenses.

A este propósito, o secretário regional da Economia ficou impressionado com a gastronomia genuína madeirense, desde a comida às bebidas, tudo oferecido pela comunidade e cujas vendas revertem a favor do Santuário, ressaltando o trabalho solidário e o envolvimento de todos nos preparativos desta festa.

Além do secretário regional da Economia, marcou também presença neste arraial o presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Duarte Freitas, que se deslocou à Venezuela no âmbito de uma missão empresarial àquele país, iniciativa apoiada pelo FEDER, através do Madeira 14-20, no âmbito da internacionalização da economia da Madeira.