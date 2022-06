125 milhões de euros disponibilizados às empresas em dois anos e meio

O presidente do IDE – Instituto de Desenvolvimento Empresarial discursou, esta quinta-feira, diante de centenas de empresários madeirenses e descendentes de madeirenses na Venezuela, num almoço organizado pelo Instituto, em Caracas, no âmbito da ‘Missão Empresarial’ que o Governo Regional está a realizar naquele país.

Numa breve apresentação do que são as funções e valências do IDE, Duarte Freitas revelou que, no programa operacional em vigor, o Madeira 14-20, o Instituto já aprovou 7.800 candidaturas, o que equivale a 216 milhões de euros, com pagamentos já efectuados superiores a 186 milhões de euros.

Afirmou que, muito devido à crise provocada pela pandemia, “os últimos dois anos foram muito marcados pelos instrumentos financeiros colocados à disposição das empresas”, sendo que, desde 2020 até Maio de 2022 o Governo Regional colocou à disposição das empresas cerca de 125 milhões de euros, 117 milhões dos quais já estão contratualizados.

Para o próximo período de programação, o Madeira 20-30, Duarte Freitas tem a expectativa de que o envelope financeiro seja "nunca inferior" ao dos últimos sete anos. E, assim, desafia os empresários da Venezuela presentes do almoço: “Façam o favor de usaram aquilo que o Instituto põe à vossa disposição.”

A nossa Região é Ultraperiférica, tem sempre limitações naquilo que é a distância e a nossa reduzida escala, mas existem sempre oportunidades de criar sinergias, em especial neste mundo mais digital que torna essa aproximação mais fácil. O próximo período de programação terá como foco a transição digital, climática e energética. Terá apoios para os sobre custos que existem para as empresas se sediarem numa RUP, e também que visem investimento em investigação em inovação. Duarte Freitas, presidente do IDE



A ‘Missão Empresarial’ é uma iniciativa promovida pelo IDE, apoiada com fundos comunitários, através do FEDER, destinados à internacionalização da economia regional, cujo objectivo é o de reforçar os laços comerciais entre empresas regionais e venezuelanas.