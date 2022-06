“Que não se percam as relações entre a Venezuela e a Madeira”, afirma Rui Barreto

O secretário Regional de Economia está de visita à Venezuela, numa ‘Missão Empresarial’ de oito dias, e participou hoje no almoço promovido pelo IDE, em Caracas, com uma centena de empresários madeirenses e descendentes de madeirenses. No seu discurso durante o encontro afirmou, por diversas vezes, a importância de não se perder as ligações entre a Venezuela e a Madeira.

O melhor da Madeira também está nesta sala, vocês, empresários. Queremos que sintam confiança, que conheçam a nossa terra, os instrumentos que temos e para onde queremos ir. Que não se percam as ligações entre a Venezuela e a nossa terra. Temos de manter a nossa identidade e o primeiro ponto em comum é a língua, a nossa cultura. Rui Barreto, secretário Regional de Economia



O governante, que afirmou ser uma “honra e privilégio estar na Venezuela”, falou aos presentes da Madeira do futuro, do caminho que está a ser traçado para o desenvolvimento da Região. “Aquilo que eu quero é que aqueles que partiram, que as novas gerações possam também continuar a sentir e a viver o desenvolvimento da Madeira”, atestou, para referir que a Madeira “é uma região com infraestruturas, com qualidade de vida, com boas redes de comunicação e conectividades.”

Falou das boas relações que existem entre Portugal e a Venezuela, que “devemos manter, para que a nossa gente seja defendida nos países onde trabalhar”. Assim, o objectivo é “criar condições para que os portugueses continuem a criar a sua vida na Venezuela”, através do aprofundamento das condições políticas, “mantendo uma presença permanente nestas terras irmãs, aprofundando as ligações entre o conhecimento – entre a UMa e a Universidade Central de Caracas ou outra – porque isso é muito importante para as novas gerações, e continuar a manter o relacionamento entre os governos e as associações empresariais.”

Sempre houve boas relações entre Portugal e a Venezuela, são relações históricas. Os portugueses que para aqui vieram, há décadas, não vieram aqui de passagem. Vieram à procura de melhores condições de vida, nestas terras afortunadas, mas contribuíram, sempre, para o desenvolvimento integral da Venezuela. Sempre estiveram ao serviço da Venezuela e a contribuir para o desenvolvimento da Venezuela.

Rui Barreto, secretário Regional de Economia

A promessa é, então, de um continuar do apoio aos madeirenses na Venezuela; “Vamos continuar a apoiar-vos. Não só aqui, mas para que continuem a contribuir para o desenvolvimento da nossa terra. Se a Madeira é o que é hoje deve-se muito, muito, muito, a muitas pessoas que estão nesta sala”, reiterou Rui Barreto. "Temos um potencial enorme, se trabalharmos todos juntos, para desenvolver a Venezuela, desenvolver Portugal, desenvolver a Madeira", concluiu.