Susana Prada leva 'prenda' de 5 milhões para os Canhas

Em dia de aniversário da freguesia dos Canhas, a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas anunciou, só para este ano, investimentos de 5 milhões de euros a cargo da Empresa de Águas e Resíduos da Madeira (ARM) na freguesia dos Canhas.

"O desenvolvimento e o crescimento das nossas freguesias e, consequentemente, da Região, são das grandes prioridades do Governo Regional", referiu Susana Prada, sublinhando que é por isso que "temos vindo a investir sempre com o objectivo de garantir à população uma melhor qualidade de vida".

Ainda este ano, garantiu "vamos iniciar no sítio da Cova, a construção de um novo reservatório de rega com capacidade de armazenamento de 3 mil m3 de água. Uma obra de 2 milhões de euros que trará, já no próximo verão, benefícios muito significativos ao sistema de distribuição de água de rega desta freguesia onde a agricultura tem um papel de grande relevância".

A Levada das Rabaças, com vista ao aumento da disponibilidade hídrica, promovendo uma gestão da água mais eficiente e a adaptação à “mudança climática”, será igualmente recuperada. Um investimento de 3 milhões de euros e que será fundamental para o futuro desta localidade.

No sector das águas, recordou também o investimento de 1,2 milhões de euros que a empresa ÁRM realizou nos últimos anos, com benefício para a população do município, através da melhoria do sistema de regadio, nomeadamente na recuperação da levada da Calheta/Ponta de Sol.

Uma intervenção onde também foi reabilitado o troço inicial da Levada da Serra dos Canhas.

Por sua vez, referiu, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza também tem tido uma grande intervenção em todo o concelho da Ponta do Sol, e que irá permitir o aumento da resiliência do território face a um clima cada vez mais imprevisível, com implicações nos montantes de precipitação e no risco de incêndio.

O IFCN tem vindo a actuar na limpeza da vegetação invasora e na reflorestação na zona do Paul, estando previsto intervir em cerca de 90ha nesta freguesia. Recuperou os Postos Florestais da Malhadinha e da Cova Grande e a área de recreio e lazer da Cova dos Louros e da Malhadinha.

O concurso para a recuperação do caminho real 28, entre o Pomar D. João e o Paul da Serra, será lançado este mês, avançou ainda Susana Prada.

Na intervenção quis ainda realçar os investimentos que têm sido apoiados pelo PRODERAM na agricultura: ao todo foram mais de 50 projectos, num apoio efectivo de 4,3 milhões de euros, que tem sido importante para a manutenção e crescimento do sector.