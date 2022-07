"Governo Regional falha na criação do Passe Único", acusa a CDU

A CDU entregou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um Projecto de Resolução que "exige ao Governo Regional, sem mais demoras, a imediata implementação do Passe Único".

O anúncio foi feito pelo deputado comunista com assento no parlamento madeirense, durante uma iniciativa do partido, este sábado, 10 de Julho, no Porto Moniz.

Na ocasião, Ricardo Lume disse que a política de transportes públicos terrestres na Região Autónoma da Madeira, ao longo deste último mandato do Governo Regional, tem sido uma "fraude", "principalmente no que diz respeito à criação do Passe Único".

"O Governo Regional tem adiado a concretização de uma justa reivindicação do povo madeirense que é a criação do Passe Único de Transporte Público na Região Autónoma da Madeira. A implementação do Passe Único é uma medida que pode ser implementada de imediato, que nada tem a haver com outros procedimentos que visam garantir a concessão do serviço de transporte público", vincou o parlamentar.

Lume salienta que "o Governo Regional injustificadamente afirma não implementar o Passe Único antes da conclusão do concurso internacional para a ‘concessão de serviço público de transporte rodoviário de passageiros na Região Autónoma da Madeira’, lembrando que o mesmo estava previsto começar em 202, tendo sido entretanto adiado devido à pandemia e, finalmente, suspenso em junho de 2022 por decisão do Tribunal pelo facto de uma das empresas ter sido indevidamente excluída do concurso situação.

A CDU considera, porém, "que não só é possível, como também necessário implementar imediatamente o Passe Único de Transporte Público na Região Autónoma da Madeira, independentemente da conclusão do concurso".

"Ao contrário do que acontece nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde já existe um único título de transporte para todas as operadoras, pelo contrário, na Madeira essa realidade ainda não existe, o que faz com que em determinadas situações os utentes dos transportes públicos tenham de pagar valores mais elevados para adquirir os seus títulos de transporte combinados entre as várias companhias que operam na Região", rematou.