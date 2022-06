Coreia do Sul lança o primeiro foguetão espacial construído no país

A Coreia do Sul lançou hoje o seu primeiro foguetão espacial construído no país, meses após o fracasso de um primeiro lançamento, anunciaram as autoridades locais.

O Korea Satellite Launch Vehicle II, um foguetão de combustível líquido de 200 toneladas, informalmente chamado de Nuri, foi lançado de Goheung às 16:00 (08:00 em Lisboa). As autoridades devem anunciar ainda hoje os resultados do lançamento.

Na primeira tentativa, em outubro passado, o aparelho atingiu a altitude desejada de 700 quilómetros, mas não entrou em órbita.

Se o lançamento de hoje for bem sucedido, a Coreia do Sul tornar-se-á na 10.ª nação do mundo a colocar um satélite no espaço com a sua própria tecnologia.

A Coreia do Sul, a 10.ª maior economia do mundo, é o principal fornecedor de automóveis e smartphones nos mercados mundiais, mas o seu programa de desenvolvimento espacial fica atrás dos seus vizinhos asiáticos China, Índia e Japão.